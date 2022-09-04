Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
04.09.2022 - 17:05 | Son Güncelleme: 04.09.2022 - 17:06
Türkiye Gazetesi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
904506 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/904506.aspx
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