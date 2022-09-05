Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığınca 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı hazırlıkları kapsamında ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrenciler için hayata geçirilen okula uyum eğitimleri başladı. Yeni bir rehberlik çalışması ve uyum eğitimleri olan program 3 gün sürecek. Program kapsamında okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler bu sabah ders başı yaptı. Eğitimin ilk günüde tüm okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğretmenleri tarafından ailelere yönelik yüz yüze bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecek. Öğretmenler bu toplantıda okul ortamı, eğitim-öğretim faaliyetleri, etkinlikler ve kazanımlar hakkında velileri bilgilendirecek.

UYUM HAFTASI ETKİNLİKLERİ NELER?

Bakanlığın uygulanan programlara dair illere gönderdiği yazıya göre, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf okula uyum çalışmalarında oyun ve açık hava etkinliklerine ağırlık verilecek. Öğrencilerin öğretmenlerinin gözetiminde oyun, drama, sosyal ve sportif etkinlikler yoluyla öğrenme ortamını, okulunu, sınıfını, arkadaşlarını tanımasını ve okul kurallarını öğrenmesi sağlanacak.

MEB UYUM HAFTASI AÇIKLAMASI

Eğitimin ikinci gününde veliler çocuklarıyla birlikte okula gidebilecek tüm iç ve dış mekanları birlikte gezebilecek. Minik öğrenciler, uyum eğitiminin son iki gününde ise tüm sınıf düzeyinde sürece dahil olacak ve okula uyum sürecinin hızlandırılması için planlanan etkinliklere tüm sınıf arkadaşlarıyla birlikte katılacak.Uyum eğitimi haftasında anaokulu öğrenci velilerinin kafasındaki soru işaretlerini gidermek amacıyla MEB tarafından ‘2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Okul Öncesi Eğitim Uyum Rehberi’ hazırlandı. Uyum rehberiyle hem okul öncesi eğitimin önemi ve içeriği anlatıldı.

2022-2023 UYUM HAFTASI NE ZAMAN BİTİYOR?

Program 9 Eylül’de sona eriyor. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı ise 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak. İlk ara tatil 14-18 Kasım 2022'de yapılacak. 23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'de ise ikinci ara tatil yapılacak. 16 Haziran 2023'de ise okullar kapanacak.

Minikler okula ilk adımı 'uyum ile' atacak Millî Eğitim Bakanlığınca bu yıl ilk defa hayata geçirilecek yeni uyum eğitimi programı ile çocuk-aile-öğretmen iş birliğinin artırılması hedefleniyor.