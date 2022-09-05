Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile bu Kanun’a dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atama ve Yükseltme Kriterleri’nde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.
Erzurum Teknik Üniversitesi 9 Öğretim üyesi alıyor
05.09.2022 - 17:17 | Son Güncelleme: 05.09.2022 - 17:19
Türkiye Gazetesi
Erzurum Teknik Üniversitesi 9 Öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
904986 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/904986.aspx
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