Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesi hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır.
Süleyman Demirel Üniversitesi 8 araştırma ve öğretim görevlisi alıyor
05.09.2022 - 17:19 | Son Güncelleme: 05.09.2022 - 17:20
Türkiye Gazetesi
Süleyman Demirel Üniversitesi 8 araştırma ve öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
904989 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/904989.aspx
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