Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu” ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca belirli süreli statüde 2 (iki) adet Profesör, 2 (iki) adet Doçent ve 5 (beş) adet Dr. Öğretim Üyesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca 8 (sekiz) adet Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 17 (onyedi) adet öğretim elemanı alınacaktır.
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 17 öğretim elemanı alacak
05.09.2022 - 17:21 | Son Güncelleme: 05.09.2022 - 17:22
Türkiye Gazetesi
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 17 öğretim elemanı alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
904995 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/904995.aspx
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