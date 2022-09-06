Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Mardin Artuklu Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları Yönergesi hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.
Mardin Artuklu Üniversitesi 46 öğretim üyesi alıyor
06.09.2022 - 17:12 | Son Güncelleme: 06.09.2022 - 17:13
Türkiye Gazetesi
Mardin Artuklu Üniversitesi 46 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
905502 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/905502.aspx
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