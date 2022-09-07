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YKS ek yerleştirme tercihleri başladı
07.09.2022 - 11:16 | Son Güncelleme: 07.09.2022 - 11:31
Türkiye Gazetesi
2022-YKS Ek Yerleştirme Takvimi'ne göre, ek yerleştirme tercihleri 7-13 Eylül'de yapılacak.
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905757 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/905757.aspx
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