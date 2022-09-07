Türkiye Gazetesi

YKS yerleştirme ve okul kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından, herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için YKS ek tercih dönemi başladı. 2022-2023 akademik yılı için YKS ek tercih işlemleri 7-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2022-YKS ek tercih işlemleri doğrultusunda Atlas Üniversitesi, taban puanlarını ve boş kontenjan listesini açıkladı. Nitelikli eğitim standartlarını, üniversitenin felsefesini ifade eden "Kelebek Etkisi Bursu" ile değerlendiren üniversite, ek kontenjana özel, ilk 100 bine giren öğrencilere "tam burs" imkanı sağlayacak.

Atlas Üniversitesi aşağıdaki bölüm ve programlarda ek kontenjanla öğrenci kabul edecek: