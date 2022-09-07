Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 6 (altı) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak.
Boğaziçi Üniversitesi 6 sözleşmeli bilişim personeli alacak
07.09.2022 - 16:37 | Son Güncelleme: 07.09.2022 - 16:39
Türkiye Gazetesi
Boğaziçi Üniversitesi 6 sözleşmeli bilişim personeli alacağını duyurdu.
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905916 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/905916.aspx
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