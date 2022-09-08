Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
08.09.2022 - 17:36 | Son Güncelleme: 08.09.2022 - 17:37
Türkiye Gazetesi
İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
906348 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/906348.aspx
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