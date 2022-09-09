Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca üniversitemizin çeşitli birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
09.09.2022 - 17:20 | Son Güncelleme: 09.09.2022 - 17:22
Türkiye Gazetesi
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Etiketler : akademisyen,
906762 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/906762.aspx
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