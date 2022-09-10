Türkiye Gazetesi

Esma Altın ANKARA

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte özellikle şehir dışında üniversite kazanan öğrencilerin önceliği, barınma ihtiyacı. Bu çerçevede öğrencileri açıkta bırakmamak için çalışan Gençlik ve Spor Bakanlığı fahiş fiyatlara ulaşan özel yurt fiyatları ile ilgili önemli bir adım attı.

Konuyla ilgili Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği hazırlayan bakanlık, fiyat artırımı için 'tavan fiyat' formülünü belirledi. Buna göre; özel kurumlar, barınma hizmetine ilişkin olarak başka ad altında herhangi bir ücret talep edemeyecek. Ayrıca bir sonraki yılın barınma ücretleri, belirlenen formüle göre hesaplanacak. Bu doğrultuda, kurumlar, bir sonraki öğretim yılında uygulayacakları aylık barınma hizmeti ücretini, her yıl temmuz ayı sonuna kadar belirleyerek il müdürlüğüne bildirecek.

BİLDİRİLEN ÜCRETİN ÜZERİNDE ÜCRETK ALINAMAYACAK

Barınma hizmeti ücretine yapılacak en yüksek zam oranı, bir önceki öğretim yılında il müdürlüğüne bildirilen ücrete temmuz ayında açıklanmış olan 12 aylık ortalama Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)+ Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) yarısı oranına beş puan daha eklendiğinde bulunan orandan daha fazla olamayacak. İl müdürlüğüne bildirilen ücretin üzerinde ücret alınamayacak.

Öğrenciler, öğrenim durumlarının devamlılığını göz önüne alarak ders yılı bitmeden kuruma kayıt yenileme başvurusunda bulunabilecek. Faaliyete ara veren veya faaliyeti geçici olarak durdurulan kurum, bu dönemle alakalı olarak öğrenciden ücret talep edemeyecek.

Kurumlar, şehit ve gazi çocuklarını, devlet koruması altındaki çocukları ve madalyalı millî sporcuları ücretsiz barındırabilecek.

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