Türkiye Gazetesi

Mahmut ÖZAY

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı. İlk ders zili ile göreve başlaması beklenen öğretmenler güvenlik soruşturmalarına takıldı. İlçe millî eğitim müdürlüklerine giden yazıda “Ataması yapılan 20 bin öğretmen öncelikle güvenlik soruşturmasına tabi tutulacak. Soruşturma tamamlanmadan resmî olarak göreve başlama yapılamayacak” uyarısı var.

Güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırması valiliklerce yapılıyor. Ne zaman noktalanacağına dair net tarih yok. Her ilde süreç farklı işliyor.

Bütün bu çalışmalar ildeki atanan öğretmen sayısına, kurumlar arası istenilen belgelerin gönderme ve yazışma sürecine göre değişiyor. Mesela Mardin’e tayini çıkan bir öğretmen pazartesi göreve başlayacakken, Mersin’de bulunan bir öğretmen iki hafta sonra sınıfına kavuşabiliyor. Değerlendirme Komisyonu incelemelerinin ardından her aday için bir rapor çıkarıp bakanlığa bildiriyor. Sonra resmî olarak açıklanıyor.

KÜLLİYE’DEN ‘ERKEN BİTİRİN’ İKAZI

Süreci yakından takip eden Cumhurbaşkanlığı, edindiğimiz bilgilere göre önceki gün valiliklere, güvenlik soruşturmalarının erken bitirmeleri için uyarı yazısı gönderdi. Yaptığımız araştırmalarda bazı illerde sürecin bir ayı bulacağı ifade ediliyor. Bu illerde İl Millî Eğitim Müdürlükleri, yeni tayin edilmiş öğretmenlerden kabul edenlere güvenlik ve arşiv soruşturmaları bitene kadar görevlendirildikleri okullarda ‘Ücretli olarak gelin başlayın’ mesajı gönderdi.

Teklifi kabul eden birçok öğretmen pazartesi günü görevlendirildiği okulda derse girecek. Soruşturmalar sonuçlanıp bir sıkıntı olmadığı takdirde ücretli öğretmenlik sona ererek sözleşmeli öğretmen olarak görevlerini sürdürecek. Burada hedef ise ekstra yeni bir ücretli öğretmenin görevlendirilmesinin önüne geçmek ve hem öğretmen hem de öğrencilerin okul-sınıf ortamına alışmasını sağlamak. Bu duruma ise bazı öğretmenler tepkili... Ay sonunda alacak maaşlarının 5 bini geçmeyeceğini, tayin edildikleri şehirlerde kiraladıkları evlerin bu rakamın iki katı olduğunu ifade ediyorlar.

ATANANLARIN YÜZDE 70'İ 2020 KPSS'DEN

20 bin öğretmen atamasında tartışmalar sürerken son üç öğretmen atamasında yapılan başvuru ve atamaların KPSS puan yılı dağılımına ulaştık. Sonuçlarda ilginç istatistikler yer alıyor. 2022 Ocak atamasında 2021 KPSS puanı ile atanan 14.027 öğretmenin 9.723’ünün (%69,3) 2020 yılına ait KPSS puanlarının da olduğu öğrenildi. Buna ek olarak, aynı atamada 2020 KPSS puanı ile atanan 934 öğretmenin 698’inin (%74,7) 2021 yılına ait KPSS puanları da olduğu ortaya çıktı.

Bakan Özer’den atama sinyali: İhtiyaca binaen olacak Televizyonda canlı yayına katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, önemli açıklamalarda bulundu. Yeni öğretim yılı hazırlıklarına erken başladıklarını dile getiren Bakan Mahmut Özer, tüm yardımcı kaynakların okullara ücretsiz gönderileceğini duyurdu. Konuşmasında öğretmen ataması sinyalini veren Bakan Özer, “İhtiyaca binaen atamalar mutlaka olacaktır.” dedi. Öte yandan Özer, 3 bin yeni anaokulu, 40 bin yeni ana sınıfı yapılacağını açıkladı.