Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile "Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" uyarınca Doçent (Devamlı Statüde) ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.
Eskişehir Teknik Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak
11.09.2022 - 17:14 | Son Güncelleme: 11.09.2022 - 17:16
Türkiye Gazetesi
Eskişehir Teknik Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
907356 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/907356.aspx
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