Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Başkent Üniversitesi Akademik Personel kadrolarına ilişkin ilan 08.09.2022 tarihli Resmî Gazete'de yayınlandı.

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