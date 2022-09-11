Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Başkent Üniversitesi Akademik Personel kadrolarına ilişkin ilan 08.09.2022 tarihli Resmî Gazete'de yayınlandı.
Başkent Üniversitesi öğretim görevlisi ve öğretim üyesi alıyor
11.09.2022 - 17:17 | Son Güncelleme: 11.09.2022 - 17:20
Türkiye Gazetesi
Başkent Üniversitesi öğretim görevlisi ve öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
907359 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/907359.aspx
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