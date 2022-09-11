Türkiye Gazetesi

Bu yıl ilk kez sene başında dağıtılan yardımcı kaynaklarla, tüm öğrencileri artık yardımcı kitaplara ücretsiz ulaşacak.

136 milyon yardımcı kaynak öğrenciler için hazırlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl ilk kez ders sıralarında yer alan yardımcı kaynakların tasarım ve baskı aşamasından öğrenciler sıralarına uzanan hikayeyi filmleştirerek paylaştı.

Bakan Özer ilk kez diyerek duyurdu: Yardımcı kaynak açıklaması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Nevşehir’de yaptığı açıklamada bu yıl ilk defa yardımcı kaynakların da öğrencilere dağıtılacağını söyledi.

Bakan Özer duyurdu: Yardımcı kaynaklar ücretsiz dağıtılacak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Önümüzdeki eğitim öğretim yılında 100 milyonun üzerinde yardımcı kaynağı ders kitaplarıyla birlikte öğrencilerimize göndereceğiz" ifadelerini kullandı.