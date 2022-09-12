Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
12.09.2022 - 17:04 | Son Güncelleme: 12.09.2022 - 17:06
Türkiye Gazetesi
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
907719 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/907719.aspx
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