Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ve 12/06/2018 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi esasları uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla, aşağıda bölüm ve anabilim dalı itibariyle unvanları belirtilen öğretim üyeleri alınacaktır.
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
12.09.2022 - 17:08 | Son Güncelleme: 12.09.2022 - 17:09
Türkiye Gazetesi
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
907722 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/907722.aspx
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