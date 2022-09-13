Türkiye Gazetesi

Mahmut ÖZAY

2022-2023 eğitim öğretim yılı dün başladı. 19 milyonu aşkın öğrenci dersbaşı yaparken, yaklaşık 1,2 milyon öğretmen de sınıflarda yerlerini aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yeni atanan öğretmenlerin güvenlik soruşturmalarına dair açıklama yaptı.

Gazetemizin önceki gün gündeme getirdiği 'Öğretmenler güvenliğe takıldı' haberinin ardından başlatılan soruşturma sona erdi. Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni atanan öğretmenlerimizin güvenlik soruşturmasında sona gelindi. 17 bin 303 güvenlik soruşturmasının 17 bin 128'i tamamlandı. Devam eden 175 tanesi, bugün (dün) tamamlanacak. Yeni eğitim öğretim yılı, tüm öğrencilerimize ve eğitimcilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

MANŞETE TAŞIMIŞTIK

Türkiye Gazetesi'nin manşetten verdiği haberde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atanan 20 bin sözleşmeli öğretmenin güvenlik soruşturmalarına takıldığı, ilçe millî eğitim müdürlüklerine giden yazıda ise "Ataması yapılan 20 bin öğretmen öncelikle güvenlik soruşturmasına tabi tutulacak. Soruşturma tamamlanmadan resmî olarak göreve başlama yapılamayacak" uyarısının yer aldığı belirtilmişti.

Süreci yakından takip eden Cumhurbaşkanlığı'nın ise, valiliklere uyarı yazısı göndererek güvenlik soruşturmalarını erken bitirmelerini istediği ifade edilmişti. Bazı illerde sürecin bir ayı bulacağı ifade edilirken, bu illerde İl Millî Eğitim Müdürlükleri'nin, yeni tayin edilmiş öğretmenlerden kabul edenlere güvenlik ve arşiv soruşturmaları bitene kadar görevlendirildikleri okullarda 'Ücretli olarak gelin başlayın' mesajı gönderdiği belirtilmişti.

Öğretmenler güvenliğe takıldı! Sürecin ne zaman tamamlanacağı meçhul İlk ders zili ile göreve başlaması beklenen öğretmenler güvenlik soruşturmalarına takıldı. Ne zaman noktalanacağına dair net tarih yok. İllere göre bu süreç değişiyor. Teklifi kabul eden bazı öğretmenler sonuçlar bitene kadar ücretli çalışacak. Cumhurbaşkanlığından da valilere ikaz yazısı gitti.