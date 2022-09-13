Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay

2020 mağduriyet yaşadıklarını ifade eden öğretmenler tabloda yazılanların “Söz edilen mağdur 15 bin 2020 KPSS’linin 10 bini böylelikle erimiş oldu. Dolayısı ile 2020 KPSS mağdur yoktur” demeye getirildiğini ifaderek karşı çıktı.



2020 mağduriyet yaşadıklarını ifade eden öğretmenler şunları söyledi: 2020 KPSS’ye girip sonra daha yüksek puan alıp 15 binde atanan 10 bin kişinin, mağdur olan 2020’lilerden - yani o mağdur olan 15 binden- olduğunu kanıtlayan bir belge var mı? Türkiye’de her sene yaklaşık 450 bin öğretmen atanmak için KPSS’ye giriyor. Bunlardan yaklaşık 30-40 bini atanıyor. Geriye kalan yaklaşık 410-420 bini ve artı yeni mezun olan öğretmelerle birlikte tekrar diğer senenin KPSS sınavına giriyor. Bu tekrardan sınava giren öğretmenler, yine atanamazsalar yine diğer senenin KPSS sınavına gidiyorlar. Buda şu anlama geliyor. Her sene KPSS giren yaklaşık 450 bin sayısı, sürekli birikerek ilerliyor. Bunların içinde daha önce 2015 KPSS sınavına giren de vardır. 2017’ye de, 2018’e de, 2019’a da ve 2020’ye de giren vardır.





Başka bir deyişle şöyle açıklayalım: Bir kişi daha önce 2020 KPSS sınavına girmiş ve çok düşük bir sıralama yapmış. Haliyle bizim gibi sınırda kalmamış, yani 2020 KPSS mağduru olmamış ama 2021 KPSS girip yüksek bir puan almış ve atanmış. Bu kişiyi daha önce 2020 KPSS sınavına girmiş diye, 2020 KPSS geçmişi var diye bizden saymakla ne murad ediyorsunuz?

“Mağdur 2020’li yok, bakın işte mağdurlar atanmış” algısını bu şekilde oluşturmanın anlamı yok.

Bakan Özer’den atama sinyali: İhtiyaca binaen olacak Televizyonda canlı yayına katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, önemli açıklamalarda bulundu. Yeni öğretim yılı hazırlıklarına erken başladıklarını dile getiren Bakan Mahmut Özer, tüm yardımcı kaynakların okullara ücretsiz gönderileceğini duyurdu. Konuşmasında öğretmen ataması sinyalini veren Bakan Özer, “İhtiyaca binaen atamalar mutlaka olacaktır.” dedi. Öte yandan Özer, 3 bin yeni anaokulu, 40 bin yeni ana sınıfı yapılacağını açıkladı.

20 bin sözleşmeli öğretmen atandı (e-Devlet öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı) Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan konuşma sonrası açıklandı. 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanacak.

MEB duyurdu: Öğretmen il dışı atama sonuçları belli oldu Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı.