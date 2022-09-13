Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.
Bursa Uludağ Üniversitesi 78 öğretim üyesi alıyor
13.09.2022 - 17:23 | Son Güncelleme: 13.09.2022 - 17:25
Türkiye Gazetesi
Bursa Uludağ Üniversitesi 78 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Akademisyen,
908145 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/908145.aspx
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