Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır.
Yıldız Teknik Üniversitesi akademik personel alıyor
14.09.2022 - 17:18 | Son Güncelleme: 14.09.2022 - 17:19
Türkiye Gazetesi
Yıldız Teknik Üniversitesi akademik personel alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
908562 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/908562.aspx
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