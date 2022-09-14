Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.
Kapadokya Üniversitesi Öğretim üyesi alıyor
14.09.2022 - 17:28 | Son Güncelleme: 14.09.2022 - 17:29
Türkiye Gazetesi
Kapadokya Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Etiketler : Akademisyen,
908571 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/908571.aspx
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