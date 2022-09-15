Türkiye Gazetesi

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, 2022 KPSS'de çıkan bazı sorulara yönelik iddialarla ilgili kurulun incelemelerini tamamladığını belirterek "Bir haftaya veya 15 güne kadar bu incelemenin sonuçlarını paylaşmış olacağız." dedi.

"BİR HAFTA VEYA 15 GÜNE KADAR SONUÇLARI PAYLAŞACAĞIZ"

Üniversite hastanelerinde çalışan personelin özlük haklarını düzenleyen ve Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmeliğe ilişkin Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) açıklamalar yapan Prof. Dr. Erol Özvar Özvar, daha sonra bir gazetecinin 2022-KPSS Lisans oturumuna yönelik iddialarla ilgili sorusunu yanıtladı.

İddiaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Devlet Denetleme Kurulunu göreve davet ettiğini, bu kapsamda soruşturmaların sürdüğünü, savcılığa intikal eden hususların bulunduğunu ifade eden Özvar, "Yükseköğretim Kurulu da incelemelerini tamamlamış olup önümüzdeki günlerde Genel Kurulumuzdan bu inceleme sonucu geçecektir. Bir haftaya veya 15 güne kadar sizlerle de bu incelemenin sonuçlarını paylaşmış olacağız." diye konuştu.

ÖSYM açıkladı: KPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 31 Temmuz'da iptal edilen sınavın yerine 18 Eylül tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans oturumları sınavına giriş belgelerini erişime açtı.

2022-KPSS Ön Lisans başvuruları uzatıldı: Son gün yarın Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2022-KPSS Ön Lisans başvuru tarihinin 16 Ağustos'a kadar uzatıldığını açıkladı.

KPSS soruşturmasında yeni gelişme: Soru havuzu tamamen silinecek 31 Temmuz’da yapılan KPSS bazı soruların bir yayınevi deneme sınavıyla birebir aynı olmasının ortaya çıkmasının ardından iptal edilmişti. 2022 KPSS ile ilgili soruşturma açıldı. Soruşturmanın kapsamı genişletilirken soru havuzunun da tamamen silineceği belirtildi.

KPSS sınav merkezi tercihlerinin güncellenme tarihleri belli oldu Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar, 11 ve 12 Ağustos'ta başvuru yapabilecek.

Son dakika: KPSS'de yeni tarih belli oldu Son dakika haberine göre; KPSS'de yeni takvim belli oldu. ÖSYM, ilk sınavın 18 Eylül'de yapılacağını açıkladı. İkinci oturumun ise 24-25 Eylül'de yapılmasına karar verildi.

Bakan Bozdağ'dan KPSS açıklaması: Hak ettiği ceza verilecek İptal edilen 2022 KPSS'ye ilişkin başlatılan soruşturma çok yönlü devam ederken Adalet Bakanı Bozdağ'dan sınava yönelik açıklama geldi. Bozdağ, açıklamada konunun tüm yönleri ile araştırıldığını vurgulayan bakan "Kusuru olan varsa hak ettiğinin verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

KPSS soruşturmasında ön rapor: 3 soru birerbir aynı, 10 soru benzer KPSS sorularının sızdırıldığı iddiasıyla başlatılan çifte soruşturmada, uzmanlarca hazırlanan ön rapora göre, 3 sorunun birebir aynı, 10 sorunun benzer olduğu belirlendi.

ÖSYM duyurdu: Yeni KPSS takvimi 17 Eylül’de başlayacak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM), 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek adayların, sınav merkezi değişikliği taleplerini Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebileceği açıklandı.