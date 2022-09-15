Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim görevlisi alıyor
15.09.2022 - 16:50 | Son Güncelleme: 15.09.2022 - 16:52
Türkiye Gazetesi
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : Basın İlan Kurumu,
908997 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/908997.aspx
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