Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
Giresun Üniversitesi akademik personel alıyor
15.09.2022 - 16:54 | Son Güncelleme: 15.09.2022 - 16:57
Türkiye Gazetesi
Giresun Üniversitesi akademik personel alacağını duyurdu.
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909003 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/909003.aspx
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