Türkiye Gazetesi

Buca Belediyesindeki toplu sözleşme görüşmeleri, uzlaşma ile sonuçlandı. Buca Belediyesi ile DİSK Genel İş 5 No'lu Şube'de örgütlü işçiler arasında gerçekleştirilen toplu sözleşme süreci sonucunda en düşük maaş 11 bin 500 TL'ye yükseldi.

BÜYÜK ÇOŞKUYLA KARŞILANDI

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'a ilk teşekkür sendika yöneticileri ve iş yeri temsilcilerinden geldi. Karar belediyede büyük bir coşku ve sevinçle karşılanırken, karara imza atan Başkan Kılıç sonucun hayırlı olmasını diledi. Mali disiplini sağladıklarına dikkat çeken Başkan Kılıç, işçi ve emekçilerle el ele Buca için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

İzmir Buca'da orman yangını İzmir’in Buca ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahalesi ile 46 dakikada kontrol altına alındı.