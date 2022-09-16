Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile bu Kanun’a dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”, Üniversitemiz resmi erişim sayfasında yayımlanan “Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmeler Hakkında Yönerge”de belirtilen kıstasları yerine getirmiş olmak kaydıyla 1 (bir) adet öğretim üyesi alınacaktır.
Yaşar Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
16.09.2022 - 17:05 | Son Güncelleme: 16.09.2022 - 17:06
Türkiye Gazetesi
Yaşar Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
909423 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/909423.aspx
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