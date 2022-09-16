Türkiye Gazetesi

KPSS saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor? KPSS son giriş saati kaç? KPSS saat bilgileri gündemde en çok araştırılan konulardan birisi oldu. ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS’de yaşanan kopya olayı nedeniyle sınavlar iptal edilmiş ve yeniden yapılmaya karar verilmişti. Belirlenen takvime göre KPSS lisans sınavı 18 Eylül günü gerçekleştirilecek. Peki; KPSS saat kaçta başlıyor? İşte KPSS saat programı!

KPSS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

KPSS lisans Genel Yetenek – Genel Kültür sınavı saat 10:15’te başlayacak. Sınavda adaylara 120 soru sorulacak.

KPSS Eğitim Bilimleri oturumu saat 14:45’te başlayacak ve adaylara 80 soru yöneltilecek.

KPSS SAAT KAÇTA BİTİYOR?

KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür oturumunda adaylara soruları çözmeleri için 130 dakika verilecek. Sınavın bitiş saati 12:25 olacak. Adaylar bu süreden sonra kağıtlarını teslim edecek.

KPSS Eğitim Bilimleri oturumunda adaylara 100 dakika süre verilecek. Sınav 16:25’te sona erecek.

KPSS SON GİRİŞ SAATİ KAÇ?

KPSS Genel Kültür oturumu için son giriş saati 10:00 olarak belirlendi.

Eğitim Bilimleri için son giriş saati ise 14:30 olacak.

Adaylar bu sürelerin ardından sınava alınmayacak.

KPSS GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınava giriş belgesini almak isteyenler ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama ekranından, sınav merkezleri ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilir.

Adaylar, 2022 KPSS sınav giriş belgelerini, ÖSYM’nin resmi internet sitesi Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden (https://ais.osym.gov.tr) TC Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilirler.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİNDE BUNLARA DİKKAT!

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir.