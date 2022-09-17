Türkiye Gazetesi

Esma Altın | ANKARA

KPSS’de yeni maraton başlıyor. Sınavlarda bir milyondan fazla aday, ter dökecek. Adaylar, yarınki sınavda Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına girecek. ÖSYM tarafından belirlenen yeni takvime göre, Alan Bilgisi oturumları 24-25 Eylül’de, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 2 Ekim’de yapılacak. Ön Lisans mezunları da 9 Ekim’de sınav heyecanı yaşayacak. İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 16 Ekim’de, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı 18 Aralık’ta gerçekleştirilecek. Genel Yetenek- Genel Kültür sınavında adayların karşısına 30 Türkçe, 30 Matematik, 27 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık Bilgisi, 6 Güncel Bilgiler ve Olaylar ile ilgili toplam 120 soru çıkacak. Eğitim Bilimleri oturumunda 80 soru yer alacak. ÖABT’ye girecek adaylar 50 sorudan sorumlu olacak.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

İçişler Bakanı Süleyman Soylu, yarınki sınavda adayların mağduriyet yaşamaması için nüfus müdürlükleri ve emniyet birimlerinin tüm hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi. Bakan Soylu, sosyal medya üzerinden, “Adaylarımızın sınav yerlerine erken gitmeleri önemli. Olası bir aksilikte 6 bin 725 ekip aracı, 1.949 motosikletli polis ekipleri yardım için hazır. Nüfus Müdürlüklerimiz, 18 Eylül Pazar günü 07.00-15.00 saatleri arasında açık bulunacak. Sınava girecek tüm adaylara, başarılar dileklerimizle” mesajını verdi.

SORUŞTURMA NOKTALANDI

Öte yandan iptal edilen imtihanla ilgili incelemelerin sona erdiği ve önümüzdeki günlerde inceleme sonucunun Genel Kurul’dan geçeceği bilgisini veren YÖK Başkanı Erol Özvar “Bir haftaya veya 15 güne kadar, bu incelemenin sonuçlarını paylaşmış olacağız” dedi.

İçişleri Bakanı Soylu'dan KPSS açıklaması: Hazırlıklar tamamlandı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girecek olanların mağduriyet yaşamamaları için gereken hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. 6 bin 725 ekip aracı ile 1949 motosikletli polis ekibinin hazır olduğunu duyurdu

Son dakika... YÖK duyurdu: İptal edilen KPSS'de inceleme tamamlandı Son dakika haberi... YÖK Başkanı Erol Özvar, iptal edilen KPSS ile ilgili yaptığı açıklamada, "YÖK incelemeleri tamamlamış olup, genel kurulumuzda inceleme neticesi sonucu paylaşılacaktır" ifadesini kullandı.