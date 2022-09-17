Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Düzce’de Merkez Mevlâna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okul müdürünün kendisine özel tuvalet yaptırdığı iddiaları sosyal medyanın gündemine oturdu. Konuyla ilgili İl Millî Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada “Okulumuzun tuvaletlerinde tadilat yapılmamış, fiziki ortam iyileştirme çalışmaları çerçevesinde okulun bütün kapılarına giydirme yapılmıştır. Okul idaresinin ve rehberlik servisinin bulunduğu katta ortak kullanılan tuvalet kapısına ilgili firma tarafından sehven yapılan ‘Müdür WC’ baskısı okul müdürümüz tarafından fark edilmiş, ivedilikle kapı giydirmesi sökülmüş, gerekli düzeltme yapılmıştır. Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

MEB yeni yayımladı: Öğretmenler için ikinci örnek soru kitapçığı Milli Eğitim Bakanlığınca 19 Kasım'da yurt genelinde yapılacak. Bakanlık, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na yönelik ikinci örnek soru kitapçığı erişime açıldı.