Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

6 Ağustos-11 Eylül verilerine göre, alışverişlerde bir önceki yıla oranla işlem hacminde yüzde 123 artış görülürken, işlem adedinde ise yüzde 13 azalma görüldü. Ortalama sepet tutarında ise önceki yıla kıyasla yüzde 156 artış gerçekleşti ve ortalama harcama tutarı 517 TL oldu. Genel harcamalar adet bazında azalış gösterse de kırtasiye ve okul gereçleri kategorisinde geçtiğimiz yıla oranla yüzde 42’lik bir artış yaşandı. Kırtasiye ve okul gereçleri kategorisinin işlem hacmindeki artış ise yüzde 144 oldu. Okul ve eğitim hizmetlerindeki işlem hacmi oranındaki artış ise yüzde 373 olarak gerçekleşti. Harcamaların yüzde 87’si kredi kartıyla, yüzde 8’i debit kartla, kalanı ise diğer ödeme yollarıyla yapıldı.

Fiyatlar 20 bin lirayı aştı! Okul servisleri korsanlığa dönüştü Okul servis hizmeti veren firmalar tarifelere uymuyor. İstanbul’da bir veli “Florya’da özel okulda bir öğrenci için yıllık 19 bin 500 lira isteniliyor. Bilgilendirme mesajları gibi ekstra ücretler çıkarılıyor” derken, bazı veliler çözümü korsan takside buluyor.

Çocuğu olan ailelere toplam 3.240 TL'ye kadar para desteği! İlkokuldan liseye kadar eğitim yardımı! Çocuklar okula başladığında aileler eğitim malzemelerine her yıl binlerce lira ödeme yapıyor. Devlet tarafından farklı zaman dilimlerinde yapılan ödemeler sayesinde ailelerin bütçesine katkı sağlanıyor. Çocuklu ailelerin eğitim desteği alması için belirli şartları sağlaması gerekiyor. Aynı hane içerisinden aynı haneden en fazla 2 çocuk için ekonomik destek sağlanıyor. SED ödemeleri her ay düzenli olarak yapılıyor. Ekonomik destek alan kişiler ise her 3 aylık süreyle periyodik olarak takip ediliyor.