Türkiye Gazetesi

KPSS giriş belgesi çıkarma nasıl yapılır? KPSS giriş belgesi alma ekranı haberimizde! ÖSYM tarafından düzenlenecek KPSS Lisans sınavının 1. ve 2. oturumu 18 Eylül Pazar günü tamamlanacak. Kopya olayları nedeniyle iptal edilen ve yeniden yapılması kararlaştırılan KPSS’ye girmek için adayların sınav giriş belgesinin yanında olması gerekiyor. Peki; KPSS giriş belgesi çıkarma nasıl yapılır? İşte; KPSS giriş belgesi alma sayfası…

KPSS GİRİŞ BELGESİ ALMA!

KPSS Lisans oturumu için sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından yayımlanmıştı. ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama ekranından sınava hangi okulda gireceğiniz öğrenebilirsiniz.

ÖSYM’nin resmi internet sitesi Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden (https://ais.osym.gov.tr) TC Kimlik numarası ve aday şifrenizle sisteme giriş yapabilir ve sınav giriş belgesini alabilirsiniz.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS'DE KALEM SİLGİ VERİLİYOR MU?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavına girecek adaylara sınavda kullanacakları kalem ve silgi ÖSYM tarafından temin edilecektir. Sınav günü emanet eşyalar sınav binalarına alınmayacak.

ÖSYM’DEN SAAT UYARISI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından (ÖSYM), 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek oturumları için adayların saat 10.00'dan, Eğitim Bilimleri oturumu için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı açıklandı.

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından, ağustos ayında iptal edilen ve 18 Eylül Pazar günü yeniden yapılacak sınavla ilgili "2022-KPSS Lisans adaylarımızın dikkatine" başlığıyla açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, adaylar, sınava girebilmek için Sınava Giriş Belgesi ile fotoğraflı nüfus cüzdanını, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunu yanında bulunduracak.

Bu belgelerin dışında, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe ve mavi kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı veya kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

POLİS EKİPLERİ YARDIMA HAZIR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) katılacak adayların mağduriyet yaşamamaları için o gün 6 bin 725 ekip aracı ve bin 949 motosikletli polisin adaylara yardıma hazır olduğunu açıkladı.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "KPSS'ye katılacak adayların mağduriyet yaşamamaları için Nüfus Müdürlüklerimiz, emniyet birimlerimiz tüm hazırlıklarını tamamladı. Adaylarımızın sınav yerlerine erken gitmeleri önemli. Bir aksilikte 6 bin 725 ekip aracı, bin 949 motosikletli polis ekipleri yardım için hazır. Nüfus Müdürlüklerimiz, 18 Eylül Pazar günü 07.00-15.00 saatleri arasında açık bulunacak. Sınava girecek tüm adaylara başarılar dileklerimizle" ifadelerini kullandı.

18 Eylül KPSS saat kaçta başlar? KPSS 1. ve 2. oturum saat kaçta bitiyor? KPSS saat bilgileri! KPSS saat kaçta başlıyor? KPSS saat kaçta bitiyor? Milyonlarca kişinin kamu kurumlarında çalışmak için girdiği KPSS sınavı yeniden yapılıyor. 18 Eylül günü gerçekleştirilecek sınavda başarılı olmak isteyenler sınav için şimdiden geri sayım yapıyor. İki oturumda yapılacak sınavın ilki Genel Kültür diğeri ise Eğitim Bilimleri olacak. Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını yanında bulundurmalı. İşte; KPSS saat bilgileri!