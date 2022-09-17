Türkiye Gazetesi

KPSS giriş belgesi renkli mi olmalı? KPSS giriş belgesi siyah beyaz olur mu? Kopya olayları nedeniyle iptal edilen KPSS’de sınav dönemi yeniden başlıyor. 18 Eylül Pazar günü yüzbinlerce sınav merkezinde adaylar başarılı olmak için ter dökecek. KPSS Lisans 1. ve 2. oturumlarına katılacak adaylar KPSS giriş belgesinin nasıl olması gerektiğini merak ediyor. Peki; KPSS giriş belgesi renkli mi olmalı? KPSS giriş belgesi renksiz siyah beyaz olur mu?

KPSS GİRİŞ BELGESİ RENKLİ Mİ OLMALI?

KPSS giriş belgesi ÖSYM'nin sistemi üzerinden temin edilecek. Adaylar sisteme T.C. Kimlik numarası ve şifre ile giriş yapacak. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. İlgili oturumlara ait sınav giriş belgelerini yanında bulundurmayan adayların sınava girmesine izin vermeyecek.

Sınav giriş belgesinde adayın fotoğrafının olması zorunludur. Bu belgeleri yazıcıdan çıkartırken fotoğrafın görünür olduğundan emin olmanız gerekmektedir. Fotoğraf görünür olmadığı takdirde sınav yerinde sorun yaşayabilirsiniz. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar internet üzerinden hemen yenisini temin edebilir.

SINAVLAR İPTAL EDİLMİŞTİ

Bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş, 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos'ta yapılması planlanan oturumlar ise ertelenmişti.

ÖSYM, güncellediği sınav takvimiyle 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül'de, Alan Bilgisi oturumunun da 24-25 Eylül'de yapılacağını duyurmuştu.

KPSS SINAV TAKVİMİ

2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde yapılacak.

KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavı 9 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

2022-KPSS Alan Bilgisi oturumları 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacak.

2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 2 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.

ANKARA’DA NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK

Valiliğin açıklamasına göre, 2022-KPSS'ye katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için sınava giriş belgesi ile bir fotoğraf getiren adaylara, yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak Geçici Kimlik Belgesi verilecek.

2022-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının yapılacağı 18 Eylül'de, Altındağ, Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Kahramankazan, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçe nüfus müdürlükleri 07.00-14.30 saatleri arasında açık tutulacak.

2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarına girecek adaylar için Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle ilçe nüfus müdürlükleri 24 Eylül'de 07.00-14.30, 25 Eylül'de 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacak.

KPSS giriş belgesi alma ekranı! 18 Eylül ÖSYM KPSS 1. ve 2. oturum giriş belgesi çıkarma! KPSS giriş belgesi alma ekranı! KPSS giriş belgesi çıkarma isteyenler konuyla ilgili araştırma yapıyor. 18 Eylül’de iki oturum halinde yapılacak KPSS Lisans sınavına katılacak adaylar KPSS giriş belgesi almak istiyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavın ilk oturumu Genel Yetenek-Genel Kültür olacak. İkinci oturum Eğitim Bilimleri de aynı gün yapılacak. Adayların sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesi ile fotoğraflı nüfus cüzdanını, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunu yanından bulundurması gerekiyor. İşte; KPSS giriş belgesi alma ekranı!

18 Eylül KPSS saat kaçta başlar? KPSS 1. ve 2. oturum saat kaçta bitiyor? KPSS saat bilgileri! KPSS saat kaçta başlıyor? KPSS saat kaçta bitiyor? Milyonlarca kişinin kamu kurumlarında çalışmak için girdiği KPSS sınavı yeniden yapılıyor. 18 Eylül günü gerçekleştirilecek sınavda başarılı olmak isteyenler sınav için şimdiden geri sayım yapıyor. İki oturumda yapılacak sınavın ilki Genel Kültür diğeri ise Eğitim Bilimleri olacak. Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını yanında bulundurmalı. İşte; KPSS saat bilgileri!