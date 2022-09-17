Türkiye Gazetesi

KPSS'de girerken kalem silgi veriliyor mu? KPSS’de su götürmek yasak mı? KPSS’ye giriş yapacak adaylar, sınavda yayında bulundurması yasak olan şeylerin neler olduğunu öğrenmek istiyor. Sınavda ihtiyaç olan kalem, silgi gibi gereçlerin ve su ihtiyacının nasıl giderileceği merak ediliyor. İşte, merak edilen soruların yanıtları…

KPSS’DE KALEM SİLGİ VERİLİYOR MU?

Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz.

KPSS’DE SU GÖTÜRMEK YASAK MI?

Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz. Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur.

SINAVLA İLGİLİ KURALLAR

Üzerinde soğuk damga, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanımasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (TC Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış Veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacak; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav günü sınav görevlilerinin, fotoğrafından adayın kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde, adayı sınava almayabileceği veya adayın sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

KPSS giriş belgesi renkli mi olmalı? 2022 KPSS-Lisans 1-2. oturum giriş belgesi siyah beyaz olur mu? KPSS giriş belgesi renkli mi olmalı? 2022 KPSS Lisans oturumları için geri sayım başladı. KPSS Lisans 1. ve 2. Oturum 18 Eylül Pazar günü düzenlenecek. Genel Kültür-Genel Yetenek oturumları için adayların en geç saat 10:00’da, Eğitim Bilimleri oturumu için en geç 14:30’da sınav binalarında hazır olması gerekecek. Sınava girmeden önce en önemli ihtiyaç ise sınav giriş belgesi olacak. Bu giriş belgeleri kimlikle birlikte kontrol ediliyor. Peki; KPSS giriş belgesi renkli mi olmalı?

KPSS giriş belgesi alma ekranı! 18 Eylül ÖSYM KPSS 1. ve 2. oturum giriş belgesi çıkarma! KPSS giriş belgesi alma ekranı! KPSS giriş belgesi çıkarma isteyenler konuyla ilgili araştırma yapıyor. 18 Eylül’de iki oturum halinde yapılacak KPSS Lisans sınavına katılacak adaylar KPSS giriş belgesi almak istiyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavın ilk oturumu Genel Yetenek-Genel Kültür olacak. İkinci oturum Eğitim Bilimleri de aynı gün yapılacak. Adayların sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesi ile fotoğraflı nüfus cüzdanını, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunu yanından bulundurması gerekiyor. İşte; KPSS giriş belgesi alma ekranı!