Türkiye Gazetesi

KPSS’ye girerken yasak olan şeyler arama motorlarında sorgulanıyor. KPSS'ye girerken oje, küpe, silgi, piercing, saat, anahtar, ulaşım kartı yasak mı sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. 18 Eylül günü düzenlenecek KPSS’de iki oturum yapılacak. Sabah ve öğleden sonra düzenlenecek oturumlarda, adayların girişlerinde yasak olan şeylerin ne olduğu sorgulanıyor.

KPSS’DE YASAK OLAN ŞEYLER!

KPSS’de adayların sınav binalarına bazı eşyalarla alınması yasaklandı. Bu eşyalar ise şu şekilde:

Çanta

Cüzdan

Cep telefonu

Saat (kol saati ve her türlü saat)

Kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. Cihazla

Kulaklık

Kolye

Küpe

Yüzük (halka alyans hariç)

Bilezik

Broş ve diğer takılarla

Anahtarlık

Araç anahtarı

Plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar

Ulaşım kartı

Basit tokalı kemer

Basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç)

Her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı

Telsiz

Fotoğraf makinesi vb. Araçlarla

Her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç)

Banka/kredi kartı vb. kartlar

Cep bilgisayarı

Saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz

Hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar

Her türlü delici ve kesici alet

Ateşli silah ve benzeri teçhizat

Kalem

Silgi

Kalemtıraş

Her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. Yayınlar

Pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlar

Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleri

Kutu/şişe içerisinde ilaç

ÖSYM’DEN SAAT UYARISI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından (ÖSYM), 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek oturumları için adayların saat 10.00'dan, Eğitim Bilimleri oturumu için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı açıklandı.

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından, ağustos ayında iptal edilen ve 18 Eylül Pazar günü yeniden yapılacak sınavla ilgili "2022-KPSS Lisans adaylarımızın dikkatine" başlığıyla açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, adaylar, sınava girebilmek için Sınava Giriş Belgesi ile fotoğraflı nüfus cüzdanını, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunu yanında bulunduracak.

Bu belgelerin dışında, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe ve mavi kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı veya kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

KPSS’de kalem silgi veriliyor mu? KPSS’de su götürmek yasak mı? KPSS’de kalem silgi veriliyor mu? KPSS’de su götürmek yasak mı? 18 Eylül günü iki oturum halinde düzenlenecek KPSS’ye girecek milyonlarca aday, sınavda yanında bulundurması yasak olan şeyleri araştırıyor. Sınava girerken en temel ihtiyaçlar kalem, silgi ve su oluyor. Adaylar bunları yanında götürmenin yasak olup olmadığını araştırıyor. Peki; KPSS’ye girerken kalem silgi veriliyor mu? KPSS’de su götürmek yasak mı?

KPSS giriş belgesi renkli mi olmalı? 2022 KPSS-Lisans 1-2. oturum giriş belgesi siyah beyaz olur mu? KPSS giriş belgesi renkli mi olmalı? 2022 KPSS Lisans oturumları için geri sayım başladı. KPSS Lisans 1. ve 2. Oturum 18 Eylül Pazar günü düzenlenecek. Genel Kültür-Genel Yetenek oturumları için adayların en geç saat 10:00’da, Eğitim Bilimleri oturumu için en geç 14:30’da sınav binalarında hazır olması gerekecek. Sınava girmeden önce en önemli ihtiyaç ise sınav giriş belgesi olacak. Bu giriş belgeleri kimlikle birlikte kontrol ediliyor. Peki; KPSS giriş belgesi renkli mi olmalı?

18 Eylül KPSS saat kaçta başlar? KPSS 1. ve 2. oturum saat kaçta bitiyor? KPSS saat bilgileri! KPSS saat kaçta başlıyor? KPSS saat kaçta bitiyor? Milyonlarca kişinin kamu kurumlarında çalışmak için girdiği KPSS sınavı yeniden yapılıyor. 18 Eylül günü gerçekleştirilecek sınavda başarılı olmak isteyenler sınav için şimdiden geri sayım yapıyor. İki oturumda yapılacak sınavın ilki Genel Kültür diğeri ise Eğitim Bilimleri olacak. Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını yanında bulundurmalı. İşte; KPSS saat bilgileri!