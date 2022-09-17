Türkiye Gazetesi

KPSS’ye girerken okunacak dualar hangileri? 18 Eylül sınav başarı duası arma motorlarında sorgulanıyor. Sınavda başarılı olmak için çalışan kişiler sınavdan hemen önce dua okumak istiyor. Peki; KPSS’ye girerken okunacak dualar hangileri?

KPSS’YE GİRERKEN OKUNACAK DUALAR!

Sınava girecek kişi, sınav öncesi tüm hazırlığını bitirdikten sonra çalışmasının karşılığını alabilmek için şu duaları edebilir:

- Sınavda unutkanlığı karşı edilmesi gereken dua;

“Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ.” (On dokuz defa okunması gerekir.)

- Sınava başlamadan önce okunması gereken dua;

"Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (İsra suresi, 80)

Anlamı; Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çıkar. Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle.

- Sınav esnasında okunması gereken dua;

"Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli "

Anlamı; Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle.

"Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû."

Anlamı; Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin rahmetine sığınıyorum.

- Sınav öncesinde okunabilecek dualar:

"Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr"

Anlamı; Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır.

"Allahümme hır li vehter li. Vela teklini ala ihtiyari."

Anlamı; Allah'ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah'ım beni kendi başıma bırakma. (Tirmizi, De'avat, 90)

“Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi's salihin.Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlü'l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi'l hayr.” (Sınava girmeden önce 3,5,7 defa okunabilir.)

Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim! Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız Ya Rakib Ya Nasır Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir.

SINAV ÖNCESİ UNUTKANLIK İÇİN OKUNACAK DUA

Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ."

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