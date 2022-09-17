Türkiye Gazetesi

KPSS günü ulaşım ücretsiz mi? 18 Eylül Pazar otobüs, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı? Kopya iddialarının ardından ertelenen KPSS sınavlarının ilk iki oturumu 18 Eylül Pazar günü tamamlanacak. Genel Yetenek – Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavları nedeniyle toplu ulaşımda yoğunluk yaşanması bekleniyor. Peki; KPSS günü 18 Eylül metro, metrobüs, Marmaray bedava mı?

KPSS GÜNÜ ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ? (18 EYLÜL)

KPSS günü ulaşımın ücretsiz olup olmayacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmış değil. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizden öğrenebileceksiniz. Daha önce bazı sınavlarda adaylara ücretsiz ulaşım imkanı sağlanmıştı. Bu nedenle konuyla ilgili bir açıklama geldiği takdirde sayfamızda paylaşılacak.

18 EYLÜL OTOBÜS, METRO, METROBÜS, MARMARAY BEDAVA MI?

Sınavların düzenlendiği günlerde toplu ulaşım yalnızca sınavlara giren kişilere ücretsiz oluyor. Sınav giriş belgelerini gösteren kişiler belirli süre boyunca ücretsiz seyahat etme hakkı kazanıyordu. 18 Eylül günü düzenlenecek KPSS oturumları için ise bir açıklama gelmiş değil.

EKİPLER YARDIMA HAZIR OLACAK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) katılacak adayların mağduriyet yaşamamaları için o gün 6 bin 725 ekip aracı ve bin 949 motosikletli polisin adaylara yardıma hazır olduğunu açıkladı.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "KPSS'ye katılacak adayların mağduriyet yaşamamaları için Nüfus Müdürlüklerimiz, emniyet birimlerimiz tüm hazırlıklarını tamamladı. Adaylarımızın sınav yerlerine erken gitmeleri önemli. Bir aksilikte 6 bin 725 ekip aracı, bin 949 motosikletli polis ekipleri yardım için hazır. Nüfus Müdürlüklerimiz, 18 Eylül Pazar günü 07.00-15.00 saatleri arasında açık bulunacak. Sınava girecek tüm adaylara başarılar dileklerimizle" ifadelerini kullandı.

SINAVLA İLGİLİ KURALLAR

Üzerinde soğuk damga, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanımasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (TC Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış Veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacak; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav günü sınav görevlilerinin, fotoğrafından adayın kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde, adayı sınava almayabileceği veya adayın sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

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