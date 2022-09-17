Türkiye Gazetesi

KPSS son giriş saati kaç? KPSS kaçta başlar? KPSS kapılar kaçta kapanıyor? Milyonlarca kişinin devlet kadrolarında memur olmak için çabaladığı KPSS sınavına geri sayım başladı. 18 Eylül Pazar sabahı yollara düşecek adaylar KPSS’de başarılı olmak için ter dökecek. Sınavı dakikalar veya saniyelerle kaçırmak istemeyenler KPSS kaçta başlar sorusunun cevabını öğrenmek istiyor. Peki; KPSS son giriş saati kaç? KPSS kapılar kaçta kapanıyor?

KPSS KAÇTA BAŞLAR?

KPSS’de 18 Eylül günü sınavlar iki oturum üzerinden düzenlenecek. İlk oturum Genel Yetenek – Genel Kültür olacak. Sınavın başlangıç saati ise 10:15 olarak açıklandı. Bu oturumda adaylara 130 dakika verilecek ve 120 soru sorulacak.

İkinci oturum ise KPSS Eğitim Bilimleri olacak. Eğitim Bilimleri oturumunda sınavın başlangıç saati 14:45 olacak. 100 dakikalık sürede toplam 80 soru cevaplanacak.

KPSS SON GİRİŞ SAATİ KAÇ?

Sınavdan önce düzenin sağlanması adına kapıların belirli bir süre önce kapanması gerekiyor. ÖSYM tarafından da bu konuda bir uyarı yapıldı.

2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek oturumları için adayların saat 10.00'dan, Eğitim Bilimleri oturumu için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağına vurgu yapıldı. Yani saniyelerle bile geç kalsanız sınava giriş yapamayacaksınız.

SINAV BELGENİZİ UNUTMAYIN

Üzerinde soğuk damga, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanımasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (TC Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış Veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.

Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacak; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav günü sınav görevlilerinin, fotoğrafından adayın kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde, adayı sınava almayabileceği veya adayın sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

GEÇ KALANLAR İÇİN POLİS EKİPLERİ YARDIMA HAZIR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) katılacak adayların mağduriyet yaşamamaları için o gün 6 bin 725 ekip aracı ve bin 949 motosikletli polisin adaylara yardıma hazır olduğunu açıkladı.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "KPSS'ye katılacak adayların mağduriyet yaşamamaları için Nüfus Müdürlüklerimiz, emniyet birimlerimiz tüm hazırlıklarını tamamladı. Adaylarımızın sınav yerlerine erken gitmeleri önemli. Bir aksilikte 6 bin 725 ekip aracı, bin 949 motosikletli polis ekipleri yardım için hazır. Nüfus Müdürlüklerimiz, 18 Eylül Pazar günü 07.00-15.00 saatleri arasında açık bulunacak. Sınava girecek tüm adaylara başarılar dileklerimizle" ifadelerini kullandı.

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