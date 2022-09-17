Türkiye Gazetesi

KPSS kaç dakika sürecek? 18 Eylül KPSS saat kaçta bitecek? Milyonlarca adayın giriş yapacağı KPSS 1. ve 2. oturumlarının süresi arama motorlarında sorgulanıyor. Adaylar sınavda başarılı olmak için mücadele verecek, yakınları ise onları bekleyecek. Kapıların açılmasını bekleyecek kişiler sınavın kaç dakika süreceğini sorguluyor. Peki; KPSS kaç dakika sürecek? KPSS saat kaçta bitecek? İşte; 18 Eylül KPSS saat bilgileri…

KPSS KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

KPSS’de iki oturum düzenlenecek. İlki Genel Yetenek – Genel Kütür olacak. Bu sınavın başlama saati 10:15 olacak. Sınavda adaylara 120 soru sorulacak. İlk oturumun süresi 130 dakika olacak. Kapılar ise saat 12:25’te açılacak.

İkinci oturum Eğitim Bilimleri 14:45’te başlayacak. 80 sorunun sorulacağı sınavda adaylara 100 dakika süre verilecek. Bu sınavda kapı açılış saati ise 16:25 olacak.

SINAVA GİRMEDEN ÖNCE BUNLARA DİKKAT

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur.

Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır.

Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.

Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz. Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur.

TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Sınavların düzenlendiği günlerde toplu ulaşım yalnızca sınavlara giren kişilere ücretsiz oluyor. Sınav giriş belgelerini gösteren kişiler belirli süre boyunca ücretsiz seyahat etme hakkı kazanıyordu. 18 Eylül günü düzenlenecek KPSS oturumları için ise bir açıklama gelmiş değil.

KPSS kaçta başlar? 18 Eylül 1. ve 2. oturum KPSS son giriş saati kaç? KPSS kapılar kaçta kapanıyor? KPSS son giriş saati kaç? KPSS kaçta başlar? 18 Eylül’de 1. ve 2. oturumu düzenlenecek KPSS kapılar kaçta kapanıyor? KPSS’de yaşanan soruşturmalar neticesinde sınav iptal edilmiş ve yeniden düzenlenme kararı alınmıştı. 18 Eylül Pazar günü hem Genel Kültür – Genel Yetenek hem de Eğitim Bilimleri oturumları yapılacak. Sınav saatine geç kalmak istemeyen adaylar KPSS kaçta başlar sorusunun cevabını araştırıyor? KPSS son giriş saati kaç? KPSS kapılar kaçta kapanıyor sorusunun cevabı haberimizde!

KPSS günü ulaşım ücretsiz mi? 18 Eylül otobüs, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı? KPSS günü ulaşım ücretsiz mi? 18 Eylül Pazar günü KPSS’ye giriş yapacak adaylar için ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Sınav için sabah saatlerinde yola düşecek adaylar otobüs, metro, metrobüs gibi ulaşım araçlarını kullanacak. Peki; 18 Eylül metro, metrobüs, Marmaray bedava mı?

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