Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alıyor
17.09.2022 - 17:49 | Son Güncelleme: 17.09.2022 - 17:50
Türkiye Gazetesi
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : Akademisyen,
909843 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/909843.aspx
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