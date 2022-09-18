Türkiye Gazetesi

KPSS kaç dakika? 1. 2. oturumu yapılacak KPSS kaçta biter? 2022 KPSS kapı açılış saati merak ediliyor. Sınava giren yakınlarının sınavdan ne zaman çıkacağını öğrenmek isteyen kişiler KPSS kaç dakika sürecek sorusunun cevabını öğrenmek istiyor. 18 Eylül itibariyle ilk oturum başladı. Gün içerisinde iki oturum yapılacak.

KPSS KAÇ DAKİKA? KPSS KAÇTA BİTER?

KPSS’de iki oturum düzenlenecek. İlki Genel Yetenek – Genel Kütür olacak. Bu sınavın başlama saati 10:15 olacak. Sınavda adaylara 120 soru sorulacak. İlk oturumun süresi 130 dakika olacak. Kapılar ise saat 12:25’te açılacak.

İkinci oturum Eğitim Bilimleri 14:45’te başlayacak. 80 sorunun sorulacağı sınavda adaylara 100 dakika süre verilecek. Bu sınavda kapı açılış saati ise 16:25 olacak.

KPSS SINAV TARİHLERİ

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 18 Eylül 2022 saat 10.15'te.

KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu 18 Eylül saat 14.45'te.

2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu 24 Eylül 2022 saat 10.15'te

2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu 24 Eylül 2022 saat 14.30'da

2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu 25 Eylül 2022 saat 10.15'te uygulanacak.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022-KPSS Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavı sonuçları ÖSYM takvimine göre 21 Ekim 2022 tarihinde ilan edilecek.