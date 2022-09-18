Türkiye Gazetesi

KPSS lisans sınav sonuçları için geri sayıma geçildi. Yüzbinlerce adayın ter döktüğü KPSS’de sınavını tamamlayan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak etmeye başlıyor. Kopya olayı nedeniyle tekrarlanan KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Genel Yetenek – Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri KPSS sınav sonuç için tarih bilgisi verilmişti.

2022 KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları açıklanmadan önce diğer sınavlar tamamlanacak.

Ertelenen oturumlar 24 Eylül itibarıyla yapılacak. Bu kapsamda, 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) 24 Eylül'de saat 10.15'te; Alan Bilgisi 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) aynı gün saat 14.45'te; Alan Bilgisi 3. oturumu (işletme, muhasebe, istatistik) 25 Eylül saat 10.15'te düzenlenecek.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 2 Ekim'de saat 10.15'te; ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.

Bu sınavların tamamlanmasının ardından KPSS sonuçları 21 Ekim tarihinde açıklanacak.

KPSS PUAN HESAPLAMA

KPSS, puanının hesaplanabilmesi için adayın her iki teste de girmesi gerekmektedir.

Genel yetenek testine girilmediği takdirde, puan hesabı yapılamıyor. İlaveten, KPSS puanının hesaplanabilmesi için her iki testten de en az bir net olması gerekiyor.

Sınavda, dört yanlış bir doğruyu götürüyor. Net doğrular üzerinden puan hesaplaması yapılıyor. Yanlış cevap sayısı 4'e bölünüyor. Çıkan sayı, doğru sayısından düşülüyor. Böylece net doğru sayısı belirlenmiş oluyor.

Bu uygulama her iki test için de yapılıyor.

Örneğin P1 puan türünde; Genel yetenekten 35 doğru 12 yanlış, genel kültürden de 45 doğru 6 yanlış yapan biri:

35 -12/4= 35-3=32 net

45-6/4= 45-1,5=43,5 net

P1 Genel yetenek %70 etkili, genel kültür %30 etkili olduğu için

(35x0,7) + (43,5x0,3) +40 (ham puan)= 24,5+13,05+40= 77,55 puan almış oluyor.