Türkiye Gazetesi

KPSS sınav yorumları 18 Eylül günü düzenlenen oturumların ardından merak ediliyor. KPSS soruları zor muydu kolay mıydı sorusunun cevabı merak ediliyor ve sosyal medya üzerinden sınav yorumları okunuyor. Çalıntı soru gelişmesinin ardından yeniden yapılan KPSS’de 18 Eylül günü lisans mezunları için Genel Yetenek – Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları tamamlanıyor. Peki; KPSS soruları nasıldı?

KPSS SINAV YORUMLARI 18 EYLÜL!

Mantı, pırasa ve köfteli mantık sorusu ise gündem oldu. Türkçe sınavının kolay olduğunu belirten adaylar, güncel soruların eski oluşundan şikayet etti. Adaylar mantık ve coğrafya sorularının zor olduğunu belirtiyor.

KPSS SORULARI ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?

Twitter üzerinden #KPSS2022 etiketi ile paylaşılan yorumlara göre çoğu öğrenci sınavın zor olduğunu belirtiliyor. Bazı öğrenciler ise tüm soruları rahatlıkla yanıtladığını belirtiliyor.

KPSS SORULARI NASILDI?

KPSS sorularına ilişkin yorumlar paylaşıldığında haberimizden hemen öğrenebilirsiniz.

TEKRARLANAN KPSS’DE KAÇ SORU SORULDU?

KPSS Genel Yetenek Testi’nde adaylara 30 Türkçe ve 30 Matematik sorusu soruldu. Genel Kültür Testi’nde ise 25 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık ve 6 güncel bilgiler sorusu yer aldı.