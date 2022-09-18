Türkiye Gazetesi

KPSS soru cevapları PDF! osym.gov.tr adresinden 2022 KPSS soru ve cevapları arama motorlarında sorgulanıyor. Genel Yetenek – Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavlarında yüzbinlerce aday ter döktü. Sınavda kaç net aldığını merak eden cevap anahtarını merak ediyor. İlk sınavın üzerinden birkaç gün sonra KPSS soru ve cevapları erişime açılmıştı. Haberimizden KPSS soru cevapları PDF’ine ulaşabilirsiniz.

KPSS SORU VE CEVAPLARI 2022!

KPSS soru ve cevapları PDF indirme ekranı henüz erişime açılmış değil. KPSS’de çıkan tüm sorular ve cevaplarının sınavdan birkaç gün sonra erişime açılması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde sayfamızdan öğrenebilirsiniz.

KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

P1 puan türünde; Genel yetenekten 35 doğru 12 yanlış, genel kültürden de 45 doğru 6 yanlış yapan biri:

35 -12/4= 35-3=32 net

45-6/4= 45-1,5=43,5 net

P1 Genel yetenek %70 etkili, genel kültür %30 etkili olduğu için

(35x0,7) + (43,5x0,3) +40 (ham puan)= 24,5+13,05+40= 77,55 puan almış oluyor.

KPSS KAÇ NET KAÇ PUAN?

Genel Yetenek: 20 Net

Genel Kültür: 25 Net

P3 Puanı: 66,957

Genel Yetenek: 25 Net

Genel Kültür: 25 Net

P3 Puanı: 69,777

Genel Yetenek: 30 Net

Genel Kültür: 25 Net

P3 Puanı: 72,596

Genel Yetenek: 25 Net

Genel Kültür: 30 Net

P3 Puanı: 71,877

Genel Yetenek: 30 Net

Genel Kültür: 30 Net

P3 Puanı: 74,696

Genel Yetenek: 35 Net

Genel Kültür: 30 Net

P3 Puanı: 77,516

KPSS sınav yorumları 18 Eylül! Tekrarlanan KPSS zor muydu kolay mıydı? KPSS soruları nasıldı? 18 Eylül KPSS sınav yorumları! KPSS soruları zor muydu kolay mıydı? Tekrarlanan KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına yüzbinlerce aday giriş yapıyor. Sınavların tamamlanmasının ardından adaylar KPSS sınav yorumları hakkında bilgi almak istiyor. Sınavın nasıl geçtiğini merak edenler sosyal medya üzerinden KPSS soruları zor muydu kolay mıydı hakkında bilgi almak istiyor. KPSS soruları nasıldı sorusunun cevabı…

KPSS 60-70-75-80-90 puan kaç net? 2022 tekrarlanan KPSS kaç net kaç puan yapar? KPSS GK-GY-Eğitim Bilimleri puan tablosu... KPSS kaç net kaç puan yapar? KPSS 70-80-90 puan için kaç net gerekiyor? Çalıntı soru iddiaları sonrası ertelenen KPSS 2022 lisans oturumlarında başarılı olmak isteyen adaylar kaç net yaptığını öğrenmek istiyor. 4 yanlış ve 1 doğrunun silinmesinin ardından net sayısı ortaya çıkıyor. Net sayısı belirlendikten sonra, netlerin kaç puana denk geldiği de bir formülle belirleniyor. Genel yetenek ve genel kültürden doğru sayısı kendi içerisinde hesaplanıyor. Peki; KPSS kaç net kaç puan yapar? KPSS 60,70,80,90 puan için kaç net gerekiyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı!