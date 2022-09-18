Türkiye Gazetesi

KPSS Transilvanya sorusu cevabı nedir? KPSS’de sorulan Transilvanya sorusu sosyal medyanın gündemine oturdu KPSS’de sorulan bazı soruların cevapları arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. Bu sorulardan birisi de Transilvanya oldu. Sınavın hemen ardından da Drakula aramasında artış yaşandı. Peki; KPSS Transilvanya sorusu cevabı nedir?

KPSS TRANSİLVANYA SORUSU CEVABI NEDİR?

KPSS’de çıkan ve kafa karıştıran sorulardan birisi olan Transilvanya sorusunda doğru cevabın Drakula olduğu belirtiliyor.

Twitter üzerinden #KPSS2022 etiketi ile paylaşılan yorumlara göre çoğu öğrenci sınavın zor olduğunu belirtiliyor. Bazı öğrenciler ise tüm soruları rahatlıkla yanıtladığını belirtiliyor.

Mantı, pırasa ve köfteli mantık sorusu ise gündem oldu. Türkçe sınavının kolay olduğunu belirten adaylar, güncel soruların eski oluşundan şikayet etti. Adaylar mantık ve coğrafya sorularının zor olduğunu belirtiyor.

2022 KPSS Tom Hanks Forrest Gump sorusu cevabı nedir? KPSS soru cevapları 2022 KPSS Tom Hanks Forrest Gump sorusu cevabı nedir? Tekrarlanan KPSS sınavında çıkan Tom Hanks Forrest Gump sorusunun cevabı merak ediliyor. KPSS lisans mezunlarına yönelik olarak yapılan Genel Kültür – Genel Yetenek sınavında çıkan Tom Hanks Forrest Gump ile ilgili detaylı bilgiler…

KPSS Doğu Anadolu Gözlemevi sorusu cevabı nedir? KPSS’de sorulan bazı soruların cevapları arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. Bu sorulardan birisi de Doğu Anadolu Gözlemevi oldu. Sınavın hemen ardından de Doğu Anadolu Gözlemevi aramasında artış yaşandı. Peki; KPSS Doğu Anadolu Gözlemevi sorusu cevabı nedir?

KPSS pırasa mantı köfte sorusu cevabı nedir? KPSS pırasa mantı köfte sorusu neydi? KPSS 2022 sınavının ardından sınavda çıkan ilginç soruların cevapları merak ediliyor. KPSS pırasa mantı köfte sorusu cevabı araştırılıyor. Sınavdan çıkan çok sayıda kişi bu sorunun cevabını öğrenmek istiyor. Peki; KPSS pırasa mantı köfte sorusunun cevabı nedir?