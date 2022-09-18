Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlisi (ders verecek) ve araştırma görevlisi (50/d maddesi) alınacaktır.
Çukurova Üniversitesi akademik personel alıyor
18.09.2022 - 17:11 | Son Güncelleme: 18.09.2022 - 17:12
Türkiye Gazetesi
Çukurova Üniversitesi akademik personel alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
910164 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/910164.aspx
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