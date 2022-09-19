Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY | İSTANBUL



İptal edilen 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavları, dün 81 il merkezi ve KKTC’nin başkenti Lefkoşa dâhil 104 sınav merkezinde yapıldı. Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu saat 10.15’te başladı. Sınavda 120 soruya karşılık adaylara 130 dakika süre verildi. Eğitim Bilimleri oturumu da aynı gün 14.45’te gerçekleşti, 100 dakika süre verildi ve 80 soru yöneltildi. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan, diğer oturumda da saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmadı. Adayların en çok konuştuğu sorular ‘yaygın yanlış’ olarak istenilen Galat-ı meşhur, Biyolog Gregor Mendel ve Erzurum Gözlemevi oldu.



Hatay Antakya’da bel fıtığı ameliyatı olan ilahiyat fakültesi mezunu Merve Vural, sınav binasına hasta nakil aracıyla getirildi. Genç kız, sınava da sedye üzerinde girdi.



Konya’da sınava geç kalan 4 adayın imdadına polis ekipleri yetişti. Şehir dışından gelen ve araçları arıza yapan şahıslar, ekip otosuyla sınav merkezine götürüldü.

ALAN BİLGİSİ SINAVLARI HAFTAYA

Öte yandan ertelenen oturumlar da 24 Eylül itibarıyla yapılacak. Bu kapsamda, 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) 24 Eylül’de saat 10.15’te; Alan Bilgisi 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) aynı gün saat 14.45’te; Alan Bilgisi 3. oturumu (işletme, muhasebe, istatistik) 25 Eylül saat 10.15’te düzenlenecek. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 2 Ekim’de saat 10.15’te; ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise 14.45’te yapılacak. ÖSYM takvimine göre bu sınavların sonuçları 21 Ekim’de açıklanacak. Ön lisans mezunlarının gireceği 9 Ekim’de düzenlenecek 2022-KPSS Ön Lisans sonuçları ise 3 Kasım’da ilan edilecek.

KPSS soru cevapları PDF! osym.gov.tr 2022 KPSS GY-GK Eğitim Bilimleri Türkçe Matematik soru cevap tablosu! KPSS soru cevapları PDF indir! osym.gov.tr adresinden KPSS GY-GK Eğitim Bilimleri soruları ve cevaplarına ulaşmak isteyen adayların, sınavın hemen ardından soru kitapçıklarına ulaşmak istiyor. Adaylara verilen kitapçıklarda yer alan sorular ve cevaplar ÖSYM tarafından açıklanıyor ve böylelikle kaç net yapıldığı hesaplanmış oluyor. İşte; KPSS soru ve cevapları PDF sayfası!

KPSS Coğrafya Tarih soru cevapları PDF! 2022 KPSS GY-GK testi 1. oturum Coğrafya Tarih soru cevap anahtarı… KPSS Coğrafya Tarih soru cevapları PDF indir! Kopya soru iddiaları sonrası ertelenen KPSS 2022’nin 1. oturumu tamamlandı. Sınavda sorulan Coğrafya ve Tarih sorularının cevapları da merak edilmeye başlandı. Sınavdan çıkan adaylar sınavda kaç net yaptığını hesaplamak istiyor. ÖSYM tarafından yapılacak paylaşımla soru ve cevaplar erişime açılıyor. İşte; 2022 KPSS Coğrafya Tarih soru cevap anahtarı…

KPSS Doğu Anadolu Gözlemevi sorusu cevabı nedir? KPSS’de sorulan bazı soruların cevapları arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. Bu sorulardan birisi de Doğu Anadolu Gözlemevi oldu. Sınavın hemen ardından de Doğu Anadolu Gözlemevi aramasında artış yaşandı. Peki; KPSS Doğu Anadolu Gözlemevi sorusu cevabı nedir?