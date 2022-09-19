Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosu’nca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 23 öğretim üyesi alıyor
19.09.2022 - 17:12 | Son Güncelleme: 19.09.2022 - 17:13
Türkiye Gazetesi
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 23 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
910581 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/910581.aspx
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