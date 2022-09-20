Türkiye Gazetesi

YKS 3. ek tercih olacak mı? YKS 3. ek tercih var mı? Üniversitede ikinci yerleştirme dönemi de tamamlandı. Ek tercih sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte bir yerleştirme dönemi daha olup olmadığı araştırılıyor. Peki, YKS 3. ek tercih olacak mı? YKS 3. ek tercih var mı? İşte merak edilen soruların yanıtları!

YKS 3. EK TERCİH VAR MI?

ÖSYM takvimine göre YKS’de herhangi bir 3. Ek tercih dönemi bulunmuyor. Üniversite öğrencileri için bu yılki tercih dönemi tamamlandı. Yeni bir açıklama gelmediği takdirde başka ek tercih dönemi açılmayacak.

EK TERCİH KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS ek tercih kılavuzuna göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26-30 Eylül tarihleri arasında olacak.

Elektronik kayıtlar ise 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacak.

KONTENJANLARIN YÜZDE 99'U DOLDU

Üniversite ek yerleştirme işlemi için açıklamalarda bulunan YÖK, doluluk oranının yüzde 99’a ulaştığını söyledi. YÖK tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

“2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda kaldırılan baraj puanı uygulaması sonrası yükseköğretim kurumları kontenjanlarının %99'u dolmuştur. Hem ilk yerleştirmeler hem de ek yerleştirmelerde yükseköğretime erişim açısından önemli bir başarı elde edilmiştir. Ek yerleştirmeyle birlikte yükseköğretim kurumlarındaki boş kontenjan sayısı 96.015'ten 19.358'e düşmüştür. “